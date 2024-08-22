ВС признал право обанкротившегося инвалида сохранить необходимый ему автомобиль

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Верховный суд России оставил обанкротившемуся инвалиду автомобиль, который другие суды распорядились продать для погашения долга, поскольку машина не была специально переоборудована для перевозки таких пассажиров.

Судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) ВС вынесла определение на этот счет при рассмотрении дела о несостоятельности Лилии Даминовой. Она инициировала банкротство самостоятельно осенью 2022 года, когда поняла, что не в состоянии погасить долг в 412,8 тысячи рублей перед Сбербанком.

В декабре 2022 года суд признал ее банкротом и ввел процедуру реализации имущества. Из активов у нее оказались дом площадью 73,7 кв. м и земельный участок 15,2 сотки в башкирском селе, а также автомобиль Lifan 2011 года выпуска, который оценили в 250 тысяч рублей.

Судя по материалам дела, дом и участок сразу были исключены из конкурсной массы как единственное жилье должника, на которое невозможно обратить взыскание в соответствии со статьей 446 Гражданского процессуального кодекса.

Даминова также попросила суд исключить из конкурсной массы ее автомобиль - на основании той же самой упомянутой нормы, которая позволяет оставлять банкротам "средства транспорта и другое необходимое гражданину-должнику в связи с его инвалидностью имущество". Обосновывая свое ходатайство, она обращала внимание суда на то, что является инвалидом II группы с детства, у нее нарушены функции нижних конечностей и опорно-двигательного аппарата. Автомобиль ей необходим для регулярных поездок на курсы реабилитации и в больницу, находящуюся в 52 километрах от ее дома. В подтверждение Даминова предоставила справку об инвалидности и документы об индивидуальной программе реабилитации, в которых говорилось, что она бессрочно нуждается не только в медикаментозной терапии, но и в специальных средствах и приспособлениях для оборудования жилого помещения, а также в транспортном средстве.

Однако Арбитражный суд Республики Башкортостан отказался оставить автомобиль Даминовой - несмотря даже на отсутствие возражений со стороны ее финансового управляющего и кредитора. "Признание гражданина банкротом и введение процедуры реализации имущества означает, что арбитражный суд при рассмотрении вопроса об исключении имущества гражданина из конкурсной массы обязан соблюсти лишь минимально возможный стандарт обеспечения достаточной жизнедеятельности должника", - говорилось в определении суда.

По его мнению, имущественный иммунитет распространяется исключительно на специально оборудованные для передвижения инвалидов транспортные средства. Но автомобиль Даминовой не переоснащался под эти цели.

"Довод заявителя о жизненной необходимости использования именно спорного транспортного средства не подтверждается представленными в материалы дела документами", - говорилось в определении суда.

Он решил, что Даминова может использовать "любое аналогичное транспортное средство". Какое именно, в документах не уточняется. Говорилось ли в ходе судебных заседаний о покупке другого автомобиля или об использовании такси, неизвестно, но позднее должница в своих апелляционной и кассационных жалобах ссылалась на отсутствие средств и на то, и на другое.

Апелляция и кассация отказали Даминовой в сохранении ей автомобиля. Однако СКЭС ВС, куда она обратилась, с этим не согласилась и исключила автомобиль из конкурсной массы.

В опубликованном определении коллегия напомнила, что Конституционный суд России ранее высказывался о необходимости обеспечения баланса интересов кредиторов и должника-гражданина, который подразумевает защиту прав последнего, в том числе путем сохранения для него необходимого уровня существования, чтобы не оставить его за пределами социальной жизни.

Также, по мнению СКЭС ВС, суды при вынесении решения не учли обстоятельства, на которые ссылался должник. Среди них инвалидность II группы с детства, необходимость транспортного средства для передвижения и обеспечения доступа в отдаленное медицинское учреждение.

Кроме того, коллегия приняла во внимание, что финансовый управляющий во всех инстанциях указывал на возможность исключения из конкурсной массы транспортного средства, а кредитор не возражал.