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На Запорожской АЭС завершили ремонт системы безопасности шестого энергоблока

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Специалисты выполнили ремонт системы безопасности шестого энергоблока Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщили представители станции.

"На Запорожской АЭС завершились плановые ремонтные работы на системе безопасности шестого энергоблока (...) Специалисты (...) провели ремонт насосного оборудования и электродвигателей, проверили роторы", - сообщил телеграм-канал ЗАЭС.

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Работы проводили специалисты специализированной ремонтной организации "Атомэнергоремонт". С 24 сентября специалисты начнут плановый ремонт на первой системе безопасности второго энергоблока ЗАЭС.

Ремонтная кампания стартовала на Запорожской АЭС 1 марта с ремонта первого энергоблока станции.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

ЗАЭС Запорожская АЭС
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