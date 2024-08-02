Глава МАГАТЭ обеспокоен снижением уровня воды в резервуаре для охлаждения ЗАЭС

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Снижение уровня воды в резервуаре для охлаждения Запорожской АЭС вызывает обеспокоенность, заявил в пятницу гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Уровень воды в резервуаре, используемом для охлаждения ЗАЭС, продолжает уменьшаться", - говорится в заявлении Гросси.

Он отметил, что "доступность этой воды играет важную роль в обеспечении ядерной безопасности станции".

"Если эта тенденция сохранится, то, как подтвердили сотрудники ЗАЭС, вскоре станет трудно качать воду из резервуара", - указал глава МАГАТЭ.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.