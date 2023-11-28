Мигрантам с патентами запретили работать в такси и общепите Тульской области

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал указ, ограничивающий работу имеющим патенты иностранцам в некоторых сферах деятельности, сообщила пресс-служба облправительства во вторник

В частности, для них установлен запрет в следующих видах экономической деятельности: розничная торговля алкогольными напитками и табачными изделиями, общественное питание, пассажирские перевозки на общественном транспорте и такси.

"Мера будет способствовать повышению качества предоставляемых услуг, трудоустройству в приоритетном порядке граждан России", - говорится в сообщении.

Предусмотрен трехмесячный переходный период с даты опубликования указа, в течение которого работодатели должны завершить трудовые отношения с иностранными работниками в указанных сферах.

По информации пресс-службы, ограничения не будут касаться иностранцев, имеющих разрешение на временное проживание или вид на жительство в РФ, граждан государств - членов Евразийского экономического союза, а также граждан из стран дальнего зарубежья, имеющих разрешение на работу, высококвалифицированных специалистов.

Также глава региона внес в Тульскую областную думу законопроект, устанавливающий коэффициент для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патента. На 2024 год стоимость патента составит 8,3 тыс. рублей в месяц.

Кроме того, внесены изменения в региональную программу переселения соотечественников. Для них повышаются требования в части образования и трудового стажа.

"Принятые решения позволят стабилизировать ситуацию на рынке труда и позитивно отразятся на экономике региона в целом", - приводятся в сообщении слова первого заместителя губернатора Дмитрий Миляев.

По его словам, в последние годы Тульская область становится все более привлекательной для иностранных граждан. Это связано с экономическим и инвестиционным ростом, созданием высокотехнологичных рабочих мест, строительством доступного жилья и социальной инфраструктуры, удобным расположением региона.

"В этих условиях важно, чтобы иностранные граждане, желающие приобрести гражданство нашей страны, имели соответствующее запросу экономики образование и компетенции, а для туляков сохранялись благоприятные возможности для трудовой самореализации", - отметил Миляев.

Регулирование трудовой миграции и контроль за исполнением мигрантами и работодателями установленных законом правил будет осуществлять УМВД России по Тульской области, подчеркивается в сообщении.

По данным облправительства, за девять месяцев этого года на миграционный учет встали на 23% больше иностранцев, чем за аналогичный период прошлого года. Оформлено на 15% больше патентов на право работать в Тульской области.