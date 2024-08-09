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Путин обсудит борьбу с терроризмом на совещании с постоянными членами СБ РФ

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обсуждает вопросы борьбы с терроризмом с постоянными членами Совбеза РФ.

"Сегодня в повестке дня оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности очень важный вопрос, касающийся отдельных аспектов борьбы с терроризмом, Александр Васильевич (директор ФСБ Александр Бортников - ИФ), пожалуйста прошу вас", - сказал Путин на совещании, после чего передал слово для доклада директору ФСБ.

В совещании приняли участие председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, помощник президента Николай Патрушев.

Андрей Белоусов Владимир Путин Александр Бортников Николай Патрушев Сергей Иванов Сергей Нарышкин СБ РФ
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