Бомбардировщик Су-34 нанес удар трехтонной бомбой по силам ВСУ в Сумской области

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило об ударе бомбардировщика Су-34 трехтонной бомбой по пункту временной дислокации вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Сумской области.

"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил (ВСК) нанес удар по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в пункте временной дислокации, выявленном в одном из районов Сумской области, граничащим с Курской областью Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По данным военных, удар был нанесен авиационной бомбой ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).