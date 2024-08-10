Один из пострадавших во время атаки БПЛА на Липецкую область скончался

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Власти Липецкой области сообщили о смерти одного из пострадавших при атаке БПЛА на регион в ночь на пятницу.

Это уроженец Красноярского края 1997 года рождения. Он поступил в больницу с осколочным проникающим ранением головы.

"Нейрохирурги липецкой БСМП (Больница скорой медицинской помощи - ИФ) делали всё возможное, чтобы спасти пострадавшего", - сообщает в субботу пресс-служба регионального правительства.

Врачи провели операцию, но жизнь пациента спасти не удалось.

"В реанимации БСМП остаётся один человек. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое и проводят весь комплекс необходимой терапии. Остальные пострадавшие переведены в профильные отделения, где продолжают лечение. По словам медиков, их состояние опасений за жизнь не вызывает", - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о девяти пострадавших в результате атаки БПЛА.