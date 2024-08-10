Женщина пострадала в результате украинского обстрела в Шебекине

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Мирная жительница пострадала в результате украинских атак на Белгородскую область, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По информации губернатора, женщина была контужена из-за обстрела в городе Шебекино. Ее доставили в больницу. В результате атаки в городе выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы в четырех частных домах.

Кроме того, от прямого попадания снаряда в нежилой дом в селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа разрушены крыльцо и забор.