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Женщина пострадала в результате украинского обстрела в Шебекине

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Мирная жительница пострадала в результате украинских атак на Белгородскую область, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По информации губернатора, женщина была контужена из-за обстрела в городе Шебекино. Ее доставили в больницу. В результате атаки в городе выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы в четырех частных домах.

Кроме того, от прямого попадания снаряда в нежилой дом в селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа разрушены крыльцо и забор.

Вячеслав Гладков Шебекино Белгородская область
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