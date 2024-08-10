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Три человека пострадали в результате ударов ВСУ по белгородскому Шебекино

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что город Шебекино подвергся в субботу обстрелам со стороны ВСУ, есть трое пострадавших.

"ВСУ вновь наносят удары по городу Шебекино. По предварительной информации, пострадали три мирных жителя", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

По данным губернатора, в результате прямых попаданий снарядов загорелись два частных дома и один коммерческий объект. Сотрудники МЧС ликвидируют пожар.

Гладков добавил, что повреждены фасады и остекление в трех многоквартирных домах и одном социальном объекте. В одном частном доме выбиты окна и пробита кровля, осколками посечены два автомобиля. Также повреждена линия электропередачи. Часть города временно остается без света. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ, добавил губернатор.

Белгородская область Шебекино ВСУ Вячеслав Гладков
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