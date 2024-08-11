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Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось до пяти

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о еще двоих пострадавших в результате обстрела города Шебекино в минувшую субботу.

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"Количество пострадавших увеличилось до пяти человек. Двух мужчин с различными осколочными ранениями бригады скорой доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал он в своем телеграм-канале в ночь на воскресенье.

Гладков сообщил, что в результате обстрела посечены фасады и остекление в четырех многоквартирных домах и одном социальном объекте, повреждены два частных дома и три автомобиля.

В части города сохраняется отключение электроэнергии, добавил губернатор.

Белгородская область Шебекино ВСУ Вячеслав Гладков
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