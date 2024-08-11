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Врио курского губернатора поручил главе Беловского района ускорить эвакуацию

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов поручил главе Беловского района ускорить выполнение решения оперштаба региона об эвакуации жителей.

"Нахожусь на связи с Минобороны РФ и другими силовыми структурами, необходимые меры обеспечения безопасности принимаются, поручил главе Беловского района ускорить выполнение решения оперштаба об эвакуации", - написал Смирнов в своем телеграм-канале в ночь на воскресенье.

Врио губернатора добавил, что обстановка в Курске под контролем, работают оперативные службы.

Ранее сообщалось о сбитой украинской ракете, упавшей на жилой дом в Курске.

Курская область Беловский район эвакуация
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