Врио курского губернатора поручил главе Беловского района ускорить эвакуацию

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов поручил главе Беловского района ускорить выполнение решения оперштаба региона об эвакуации жителей.

"Нахожусь на связи с Минобороны РФ и другими силовыми структурами, необходимые меры обеспечения безопасности принимаются, поручил главе Беловского района ускорить выполнение решения оперштаба об эвакуации", - написал Смирнов в своем телеграм-канале в ночь на воскресенье.

Врио губернатора добавил, что обстановка в Курске под контролем, работают оперативные службы.

Ранее сообщалось о сбитой украинской ракете, упавшей на жилой дом в Курске.