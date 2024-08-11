Украинские дроны атаковали два населенных пункта Белгородской области

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинских дронов на поселок Малиновка Белгородского района и село Березовка Борисовского района, пострадавших нет.

"Два населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ. Обошлось без пострадавших", - написал губернатор в своем телеграм-канале в воскресенье.

Гладков уточнил, что в поселке Малиновка из-за сбросов взрывных устройств с дрона повреждены три легковых автомобиля и один частный дом.

В селе Березовка Борисовского района беспилотник атаковал двухквартирный дом. В результате взрыва загорелась крыша, возгорание ликвидировано.