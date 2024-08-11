РЖД назначили дополнительные поезда между Белгородом и Москвой

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, пассажирская "дочка" РЖД) назначила дополнительные поезда между Белгородом и Москвой, говорится в телеграм-канале компании.

Как отмечается, поезд №220 Белгород - Москва с 12 по 16 августа ежедневно будет отправляться из Белгорода в 01:36 мск и прибывать в Москву в 16:43.

Кроме того, поезд №742 "Ласточка" Белгород - Москва отправлением 11 августа из Москвы и 12 августа из Белгорода проследует 10-вагонным составом (вместо 5-вагонного). В такой составности поезд будет курсировать ежедневно до 30 августа.

"Билеты на дополнительные поезда из Белгорода в продаже, - сообщили в ФПК. - Цены на них фиксированные".