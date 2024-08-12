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Российские военные применили огнеметные системы нового поколения против ВСУ под Угледаром

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Российская группировка войск "Восток" применяет против армии Украины на южнодонецком направлении тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка", сообщило Минобороны РФ в понедельник.

"Расчеты тяжелых огнеметных систем второго поколения ТОС-2 "Тосочка" подразделений РХБ защиты группировки войск "Восток" нанесли удары термобарическими снарядами по позициям ВСУ, выявленным разведкой на Угледарском участке южнодонецкого направления специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Экипажи огнеметных систем уничтожают опорные пункты, позиции живой силы ВСУ, а также оказывают помощь пехоте, сказано в сообщении министерства обороны.

Тяжелые огнеметные системы действуют в боевых порядках поддерживаемых войск с открытых и закрытых позиций. Цели уничтожаются при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжении.

Официально сообщалось, что на вооружении войск РХБЗ РФ стоят тяжелые огнеметные системы ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепёк". ТОС-1А "Солнцепек" - более современная система. Отмечалось, что Вооруженные силы России начали получать тяжелые огнеметные системы нового поколения - ТОС-2.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина Угледар
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