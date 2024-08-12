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Кабмин выделил 3 млрд руб. на энергетическую инфраструктуру в новых регионах РФ

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Правительство выделило 3 млрд рублей на обеспечение стабильной работы энергетической инфраструктуры в новых регионах РФ, заявил в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин.

"Мы продолжаем здесь активную работу по формированию комфортной среды для жизни, в том числе принимаем меры для обеспечения стабильного функционирования энергетической инфраструктуры. Для этого правительство выделило 3 млрд рублей на формирование необходимых материально-технических резервов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР, ЛНР), в Херсонской и Запорожской областях", - сказал Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, эти субсидии помогут быстрее ремонтировать критически важное оборудование, а также помогут повысить надежность и безопасность объектов электроэнергетики.

В телеграм-канале кабмина уточняется, что ранее правительство уже выделило порядка 3,6 млрд рублей на спецтехнику для восстановления электросетей и оборудования для формирования аварийного резерва в новых регионах.

Михаил Мишустин
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