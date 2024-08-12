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Путин и Аббас проведут переговоры в РФ 13 августа

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом состоятся 13 августа, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

Аббас будет находиться в России с официальным визитом.

"Помимо обсуждения актуальных вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества предполагается провести обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке в свете нынешнего обострения палестино-израильского конфликта и беспрецедентной гуманитарной катастрофы в секторе Газа", - говорится в сообщении.

Палестина Владимир Путин Махмуд Аббас
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