Володин предложил подготовить рамочный проект закона об организации детского отдыха

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета палаты предложил начать подготовку рамочного законопроекта об организации детского отдыха.

"Наша задача - обсудить все проблемы, существующие в этой сфере, вместе с отраслевыми министерствами, с правительством в целом выработать предложения, которые станут основой подготовки рамочного законопроекта об организации детского отдыха", - цитирует Володина в понедельник сайт Думы.

Он отметил, что сегодня в вопросе организации отдыха "есть разрозненность, исходя из того, что вопросами организации отдыха занимаются на уровне местного самоуправления, регионов, на федеральном уровне решается ряд вопросов, но единой выстроенной системы нет".

Также, по словам Володина, остаются актуальными проблемы охвата детским отдыхом и стоимости путевок: летним отдыхом в настоящее время охвачены только 28% детей.

"Давайте подготовим обращение Совета Государственной думы к Счетной палате с тем, чтобы она провела анализ состояния оздоровительных турбаз, лагерей детских и студенческих лагерей отдыха. Тогда мы будем видеть объективную картину", - добавил спикер Госдумы.

Он также предложил обсудить тему организации детского отдыха и оздоровления и итоги прошедшей летней кампании на одном из пленарных заседаний Думы осенью в рамках "правительственного часа" с участием курирующего заместителя председателя правительства, профильных министров и представителей регионов, сообщает сайт палаты парламента.

В заседании Совета Думы принимали участие представители всех думских фракций, руководители профильных комитетов, представители министерств и ведомств.