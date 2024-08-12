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В Курской области создаются 90 взводных опорных пунктов

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в регионе возводится 90 опорных пунктов, планируется разместить 40 контрольно-пропускных постов.

"В настоящее время приступили к выполнению заданий министерства обороны по строительству 90 взводных опорных пунктов. Туда привлекаются 350 единиц техники и задействованы до 5 тыс. строителей. (...) Кроме того, выкопали 40 километров противотанкового рва, из запланированных 46 км. Работу заканчиваем. Также приступили к размещению 40 контрольно-пропускных постов", - сказал Смирнов президенту РФ Владимиру Путину в ходе оперативного совещания в понедельник.

В настоящее время в Курской области продолжает действовать федеральный уровень реагирования и режим контртеррористической операции.

Алексей Смирнов Владимир Путин Курская область
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