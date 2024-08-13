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Балаковская АЭС вывела блок №3 в плановый ремонт

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Энергоблок №3 Балаковской АЭС (Саратовская область) выведен в плановый ремонт с элементами модернизации, сообщается на сайте станции.

Энергоблок был остановлен 10 августа в 00:05 (по московскому времени), ориентировочный срок капитального ремонта – 41 сутки.

В ходе ремонтных работ специалисты произведут типовой ремонт с перегрузкой топлива, операцию по техническому обслуживанию дизель-генератора канала системы безопасности, ремонт линии вала турбогенератора, ремонт цилиндра низкого давления, замену перегревающихся частей сепаратора парогенератора. Всего за время ремонта на блоке будет осуществлено порядка 11 модернизационных работ, отмечается в сообщении.

В настоящее время на Балаковской АЭС в работе находятся энергоблоки №№ 1, 2 и 4, которые несут суммарную нагрузку 3 тыс. 145 МВт в соответствии с диспетчерским графиком.

Балаковская АЭС является филиалом "Росэнергоатома", имеет четыре энергоблока установленной электрической мощностью по 1 тыс. МВт каждый.

Росэнергоатом Балаковская АЭС Саратовская область
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