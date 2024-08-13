Путин заявил Аббасу, что события в Палестине не остаются без внимания РФ, несмотря на СВО

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что, несмотря на ситуацию, связанную с необходимостью ведения специальной военной операции, происходящие в Палестине события не остаются без внимания России.

"Уважаемый господин президент, дорогие друзья, позвольте мне, прежде всего, вас сердечно поприветствовать в Москве, мы с вами уже не виделись два года, хотя постоянно находимся в контакте, и я очень рад вас видеть - вас и вашу делегацию", - сказал Путин в начале переговоров с главой Палестины Махмудом Аббасом.

Он продолжил: "Всем хорошо известно, что Россия сегодня, к сожалению, должна отстаивать свои интересы, своих людей защищать с оружием в руках, но то, что происходит на Ближнем Востоке, то, что происходит в Палестине - безусловно, не остается без внимания с нашей стороны".

"Конечно, мы с большой болью и тревогой наблюдаем за той гуманитарной катастрофой, которая развернулась в Палестине. Со своей стороны делаем все, чтобы поддержать палестинский народ", - сказал Путин. "Вы знаете, мы около 700 тонн грузов направили различного характера, делаем все для того, чтобы использовать любые возможности для поддержки палестинцев и палестинского народа", - отметил он.

Путин добавил: "Прежде всего, конечно, переживаем за потери среди гражданского населения. По данным ООН, это уже 40 тысяч человек, и в основном, главным образом, это женщины и дети".

С российской стороны в переговорах принимают участие помощник президента Юрий Ушаков, главы МИД и Минтруда Сергей Лавров и Антон Котяков, а также замначальника Генштаба Игорь Костюков и представитель РФ при Палестинской национальной администрации Гоча Буачидзе.

В палестинскую делегацию входят министр по гражданским делам Хусейн аль-Шейх и глава службы общей разведки Палестины Маджед Фередж, палестинский посол в Москве Абдельхафиз Нофаль и советник Аббаса по дипломатическим вопросам Мажди Халди.