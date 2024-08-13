Специалисты МАГАТЭ осмотрели сепарационные устройства, разрушенные на ЗАЭС

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) повторно осмотрели градирню Запорожской АЭС, пострадавшую от удара ВСУ, сообщили во вторник представители станции.

"Сегодня по просьбе МАГАТЭ было организовано повторное посещение экспертами градирни Запорожской АЭС, пострадавшей в результате удара ВСУ", - говорится в телеграм-канале ЗАЭС.

Там отметили, что специалисты агентства поднялись на площадку обслуживания градирни, которая находится на высоте 15 метров, и осмотрели сепарационные пластиковые устройства, разрушенные в результате пожара.

Как ранее сообщили в ГК "Росатом", ВСУ 11 августа атаковали градирню двумя дронами. По словам директора станции Юрия Черничука, предварительный осмотр специалистов показал, что несущие конструкции градирни не повреждены, но полностью выгорели сепарационные устройства.

В ночь на вторник сообщалось, что эксперты МАГАТЭ посетили ЗАЭС после пожара на градирне, но пока не смогли сделать окончательные выводы о причинах произошедшего.

"Команда специалистов провела радиационный мониторинг в районе градирен и реакторов и подтвердила отсутствие признаков повышенного уровня радиации", - сообщили в агентстве.

МАГАТЭ пообещало продолжить анализ произошедшего.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").