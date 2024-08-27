Глава МАГАТЭ во вторник посетит Курскую АЭС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во вторник отправится на Курскую АЭС.

Глава агентства планирует обсудить с управляющими атомной станцией проблему обстрелов, проанализировать шаги для обеспечения ядерной безопасности на Курской АЭС, а также намерен изучить вопрос внешнего электроснабжения объекта.

После Курской АЭС Гросси отправится в Киев, где он рассчитывает поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В интервью Bloomberg TV гендиректор агентства отметил, что если у МАГАТЭ будут "неоспоримые неопровержимые доказательства, указывающие на то, кто является источником (ударов по АЭС, - "ИФ"), мы об этом объявим".

17 августа в ходе телефонного разговора глава "Росатома" Алексей Лихачев призвал гендиректора МАГАТЭ посетить в ближайшее время Курскую АЭС и город атомщиков Курчатов, чтобы лично оценить ситуацию вокруг действующего атомного объекта, где накануне из-за атаки украинского дрона произошел взрыв в районе открытого распределительного устройства.

Глава госкорпорации неоднократно подчеркивал, что действия Киева создают не только прямую угрозу для Курской и Запорожской АЭС, но и подрывают постулаты МАГАТЭ по ядерной безопасности и физической ядерной безопасности, сформулированные Гросси в 2022 году.