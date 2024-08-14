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Белоусов ознакомился с перспективными разработками на форуме "Армия 2024"

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов вечером во вторник осмотрел экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2024", сообщили в Минобороны РФ.

"Белоусов осмотрел перспективные разработки отечественных предприятий оборонно-промышленного комплекса, робототехнические комплексы и платформы, прошедшие апробацию в зоне проведения СВО", - сообщили в ведомстве.

Там заявили, что министр также осмотрел беспилотные летательные аппараты, предназначенные для выполнения ударных, разведывательных и специальных задач, средства противовоздушной обороны большой, средней и малой дальности.

"На площадке "Народного ОПК", который представлен на форуме впервые, Белоусову показали разработки гражданских малых предприятий и инициативных граждан, продукция которых поставляется на фронт под эгидой Общероссийского Народного Фронта", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что там министру показали широкую номенклатуру FPV-дронов и программы для подготовки их операторов, "окопный РЭБ", дистанционные передвижные платформы для управления стрелковым вооружением и противотанковыми управляемыми комплексами.

"Министр обороны РФ посетил экспозиции военных ведомств Республики Беларусь, Китайской Народной Республики, Исламской Республики Иран и других иностранных государств", - сообщили военные.

Андрей Белоусов Минобороны РФ
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