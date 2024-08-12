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Белоусов назвал четыре условия достижения успеха в СВО при противостоянии с Западом

Белоусов назвал четыре условия достижения успеха в СВО при противостоянии с Западом
Андрей Белоусов
Фото: Вадим Савицкий/ТАСС

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны России Андрей Белоусов назвал условия достижения успеха в вооружённом противостоянии с коллективным Западом во главе с США. Он заявил, что специальная военная операция по сути является таким противостоянием.

"Важно понимать, что достижение успеха в таких современных военных конфликтах возможно только при одновременном соблюдении следующих основных условий. Первое - это обеспечение войск самым современным вооружением. Прежде всего - высокоточным оружием. Второе - это применение новых тактических приемов ведения боевых действий. В том числе с использованием беспилотных систем и роботизированных комплексов", - сказал Белоусов на церемонии открытия форума "Армия-2024" в понедельник.

Третьим условием он назвал "создание эффективной системы управления с использованием передовой технологической основы, включая искусственный интеллект".

четвертое - это постоянное совершенствование подготовки военных кадров. Главным образом - командного состава", - подчеркнул Белоусов.

"Только такой комплексный подход дает полноценное преимущество перед противником. Именно вокруг этого ключевого вывода было принято решение выстроить работу форума "Армия", - подчеркнул министр обороны РФ.

Он заявил, что по сути СВО - "вооруженное противостояние России и коллективного Запада". По его словам, это вооруженное противостояние "вызвано желанием США и их союзников сохранить свое доминирование, не допустить построения нового многополярного и равноправного миропорядка".

"В этом смысле данное противостояние затрагивает интересы каждого государства", - подчеркнул министр обороны России.

Андрей Белоусов
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