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Альпинист из Ростова-на-Дону пострадал в горах Северной Осетии

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Спасатели привлекут вертолет для эвакуации альпиниста из Ростова-на-Дону, получившего травму при восхождении на гору Казбек в Северной Осетии, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС в субботу.

Минувшей ночью от группы, совершавшей восхождение на вершину, поступило сообщение о том, что на высоте около 3700 метров турист из Ростова-на-Дону 1989 года рождения получил травму ноги, говорится в сообщении.

По данным чрезвычайного ведомства, пострадавший входит в состав группы из 10 человек, которая не была зарегистрирована в МЧС России.

Для эвакуации пострадавшего ожидается прибытие вертолета МЧС России Ми-8 из Минеральных Вод, на котором трое спасателей вылетят к месту стоянки группы.

Северная Осетия
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