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В Гималаях погибли пять российских альпинистов

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В Гималаях в горном массиве Дхаулагири непальские спасатели нашли тела пяти российских альпинистов, сообщила The Himalayan Times со ссылкой на занимающуюся поисковыми работами компанию Heli Everest. Издание назвало их имена.

В последний раз эта группа выходила на связь 6 октября. Тела обнаружили с вертолета. Они находятся на высоте 7 100 метров. Предполагается, что альпинисты сорвались и упали с высоты 7 600 метров.

Дхаулагири - многовершинный горный массив в центральной части Непала. Его главная вершина - Дхаулагири 1 (8167 м).

Непал Дхаулагири Heli Everest Гималаи
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