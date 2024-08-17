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Режим ЧС ввели в связи с лесными пожарами в Тандинском районе Тувы

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Администрация Тандинского района Республики Тува ввела режим ЧС на фоне лесных пожаров на территории района, сообщает в субботу Главное управление МЧС РФ по республике.

Режим ЧС введен "в связи с устойчивой сухой и жаркой погодой, способствующей росту количества и площади пожаров", сказано в сообщении.

На территории района действует семь лесных пожаров на площади 497 га.

Пресс-служба правительства Тувы сообщает, что, по данным на субботу, на землях лесного фонда республики действуют 29 лесных пожаров на общей площади 2399,10 га. Два пожара локализовано на площади 134 га в Каа-Хемском и Тандинском лесничествах.

Лесные пожары действуют на данный момент на территории Улуг-Хемского, Тоджинского, Тандинского, Чеди-Хольского, Каа-Хемского, Тес-Хемского, Дзун-Хемчикского, Эрзинского и Кызылского районов. Одно возгорание зафиксировано на особо охраняемой природной территории заповедника Азас.

По предварительным данным, все действующие лесные пожары возникли из-за гроз.

В тушении задействован 361 человек и 34 единицы техники. Вместе с тувинскими пожарными борьбу со стихией ведут 76 сотрудников Авиалесоохраны Красноярского края, Иркутской области и Республики Хакасия, которые прибыли в Туву в рамках межрегионального плана маневрирования лесопожарных формирований. Им в подкрепление сегодня ожидается прибытие еще 30 специалистов из Красноярска.

Между тем, в субботу в Туве ожидаются грозы, шквалистый ветер до 15-20 м/с, возможен град. Температура воздуха составит плюс 35 градусов.

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