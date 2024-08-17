Пожар произошел в лесничестве под Анапой на площади 5 тыс. кв. метров

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Спасатели тушат возгорание лесной подстилки на территории Анапского участкового лесничества в Краснодарском крае, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Город-курорт Анапа, в районе поселка Сукко, Новороссийское лесничество, Анапское участковое лесничество (...) произошло загорание лесной подстилки на площади 0,5 га", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет.