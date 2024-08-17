Лесной пожар под Анапой потушен

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали горение лесной подстилки между Варваровской щелью и Сукко, сообщает пресс-служба мэрии Анапы.

"Огнеборцы Анапы оперативно потушили лесной пожар", - говорится в сообщении.

По данным мэрии города, предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Как сообщалось, в субботу в районе поселка Сукко в Анапском участковом лесничестве загорелась лесная подстилка на площади 0,5 га. По предварительной информации, пострадавших нет.