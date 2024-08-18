Поиск

Лесной пожар в 5 км от населенных пунктов тушат в Туве

Лесной пожар в 5 км от населенных пунктов тушат в Туве
Архивное фото
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники Авиалесоохраны из Красноярска ликвидируют лесной пожар у населенных пунктов в Тандинском районе Тувы, сообщается в телеграм-канале правительства республики в воскресенье.

"Там (в Тандинском районе - ИФ) одно возгорание действует в 5-километровой зоне от населенных пунктов. Для защиты села Сосновка из Кызыла направлен опорный пункт тушения главного управления МЧС России по Туве, а также привлечены силы и средства 13-й и 14-й пожарно-спасательных частей", - говорится в сообщении.

Кроме того, на тушении работают два воздушных борта, вертолеты Ми-8 "Тува Авиа" и Минобороны РФ.

По данным региональной диспетчерской службы, на утро 18 августа на землях лесного фонда Тувы действует 31 лесной пожар общей площадью 2849 га, из них четыре - локализованы на площади 138,6 га.

Лесные пожары зарегистрированы в Улуг-Хемском, Тоджинском, Тандинском, Чеди-Хольском, Каа-Хемском, Тес-Хемском, Дзун-Хемчикском и Кызылском районах, одно возгорание - в заповеднике "Азас".

По предварительной информации, все действующие лесные пожары возникли из-за гроз.

В тушении задействованы 468 человек и 60 единиц техники. Вместе с местными пожарными огонь тушат более 100 сотрудников Авиалесоохраны Красноярского края, Иркутской области и Хакасии, которые прибыли в Туву в рамках межрегионального плана маневрирования лесопожарных формирований.

18 августа местами по Туве ожидаются грозы, шквалистые усиления ветра до 15-20 м/с, возможен град. Температура воздуха днем - плюс 35 градусов и выше. Сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса на территории Эрзинского района, высокая 4 класса - в Монгун-Тайгинском, Кызылском и Каа-Хемском районах.

Накануне сообщалось, что в Туве вновь введен режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами.

Ранее режим ЧС в республике из-за ситуации с возгораниями в лесах действовал с 4 по 12 августа.

Тува
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Над тремя регионами России за ночь сбили пять беспилотников

Военная операция на Украине

Дизельное топливо загорелось на складе в Ростовской области после атаки БПЛА

Более 30 населенных пунктов в Якутии окутал дым от лесных пожаров

Более 30 населенных пунктов в Якутии окутал дым от лесных пожаров

Пеплопад от вулкана Шивелуч прошел в поселке на Камчатке

Пеплопад от вулкана Шивелуч прошел в поселке на Камчатке

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло у берегов Камчатки

Военная операция на Украине

Около 300 жителей Курской области отправились в три российских региона

Что произошло за день: суббота, 17 августа

На Госуслугах появились сервисы для помощи жителям Курской области

На Госуслугах появились сервисы для помощи жителям Курской области

Москва призвала ООН и МАГАТЭ осудить готовящуюся Киевом провокацию на Курской АЭС

В РФ возбуждено дело о незаконном пересечении границы итальянскими журналистами

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });