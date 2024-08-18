Лесной пожар в 5 км от населенных пунктов тушат в Туве

Архивное фото Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники Авиалесоохраны из Красноярска ликвидируют лесной пожар у населенных пунктов в Тандинском районе Тувы, сообщается в телеграм-канале правительства республики в воскресенье.

"Там (в Тандинском районе - ИФ) одно возгорание действует в 5-километровой зоне от населенных пунктов. Для защиты села Сосновка из Кызыла направлен опорный пункт тушения главного управления МЧС России по Туве, а также привлечены силы и средства 13-й и 14-й пожарно-спасательных частей", - говорится в сообщении.

Кроме того, на тушении работают два воздушных борта, вертолеты Ми-8 "Тува Авиа" и Минобороны РФ.

По данным региональной диспетчерской службы, на утро 18 августа на землях лесного фонда Тувы действует 31 лесной пожар общей площадью 2849 га, из них четыре - локализованы на площади 138,6 га.

Лесные пожары зарегистрированы в Улуг-Хемском, Тоджинском, Тандинском, Чеди-Хольском, Каа-Хемском, Тес-Хемском, Дзун-Хемчикском и Кызылском районах, одно возгорание - в заповеднике "Азас".

По предварительной информации, все действующие лесные пожары возникли из-за гроз.

В тушении задействованы 468 человек и 60 единиц техники. Вместе с местными пожарными огонь тушат более 100 сотрудников Авиалесоохраны Красноярского края, Иркутской области и Хакасии, которые прибыли в Туву в рамках межрегионального плана маневрирования лесопожарных формирований.

18 августа местами по Туве ожидаются грозы, шквалистые усиления ветра до 15-20 м/с, возможен град. Температура воздуха днем - плюс 35 градусов и выше. Сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса на территории Эрзинского района, высокая 4 класса - в Монгун-Тайгинском, Кызылском и Каа-Хемском районах.

Накануне сообщалось, что в Туве вновь введен режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами.

Ранее режим ЧС в республике из-за ситуации с возгораниями в лесах действовал с 4 по 12 августа.