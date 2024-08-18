Поиск

Детей вывозят из лагерей в одном из районов Тувы из-за лесных пожаров

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Вывоз детей из трех лагерей организован в Тандинском районе Тувы на фоне ситуации с лесными пожарами, сообщил глава республики Владислав Ховалыг в воскресенье.

"В связи с лесными пожарами в Тандинском кожууне вывозим детей из лагерей "Чагытай", "Орленок" и "Байлак". Координацию на месте проводят коллеги из социального блока", - написал он в своем телеграм-канале.

По его данным, всего там отдыхают почти 500 школьников. "Их доставят на автобусах в Кызыл в ближайшие часы. Ребят из других районов временно разместим в Кызыле в социальных учреждениях", - отметил глава республики.

В телеграм-канале правительства республики сообщается, что детей из Кызыла передадут родителям, а 120 школьников из районов временно разместят в общежитиях техникумов.

Как говорится в сообщении, "также в Кызыл эвакуируют 35 постояльцев Дургенского дома интерната - в Кызылский дом престарелых и 19 пациентов Центральной кожуунной больницы".

В РоссииЛесной пожар в 5 км от населенных пунктов тушат в ТувеЛесной пожар в 5 км от населенных пунктов тушат в ТувеЧитать подробнее

Ранее сообщалось, что в Тандинском районе Тувы ликвидируют лесной пожар в пятикилометровой зоне от населенных пунктов.

Всего на утро 18 августа на землях лесного фонда в республике действовал 31 лесной пожар общей площадью 2 849 га, из них четыре были локализованы на площади 138,6 га. Возгорания зарегистрированы в Улуг-Хемском, Тоджинском, Тандинском, Чеди-Хольском, Каа-Хемском, Тес-Хемском, Дзун-Хемчикском и Кызылском районах, одно - в заповеднике "Азас".

Накануне в Туве вновь введен режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами.

Ранее режим ЧС в республике из-за ситуации с возгораниями в лесах действовал с 4 по 12 августа.

Тува Владислав Ховалыг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МИД РФ опроверг информацию о непрямых переговорах с Киевом в Катаре

МИД РФ опроверг информацию о непрямых переговорах с Киевом в Катаре

Военные РФ заявили, что продолжают уничтожать диверсионные группы в Курской области

Ученые предупредили о возможном сильном землетрясении на Камчатке в течение суток

Ученые предупредили о возможном сильном землетрясении на Камчатке в течение суток

Сотрудники МЧС ранены в результате атаки дрона в ДНР

Военная операция на Украине

Над тремя регионами России за ночь сбили пять беспилотников

Лесной пожар в 5 км от населенных пунктов тушат в Туве

Лесной пожар в 5 км от населенных пунктов тушат в Туве
Военная операция на Украине

Дизельное топливо загорелось на складе в Ростовской области после атаки БПЛА

Более 30 населенных пунктов в Якутии окутал дым от лесных пожаров

Более 30 населенных пунктов в Якутии окутал дым от лесных пожаров

Пеплопад от вулкана Шивелуч прошел в поселке на Камчатке

Пеплопад от вулкана Шивелуч прошел в поселке на Камчатке

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло у берегов Камчатки

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });