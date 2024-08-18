Детей вывозят из лагерей в одном из районов Тувы из-за лесных пожаров

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Вывоз детей из трех лагерей организован в Тандинском районе Тувы на фоне ситуации с лесными пожарами, сообщил глава республики Владислав Ховалыг в воскресенье.

"В связи с лесными пожарами в Тандинском кожууне вывозим детей из лагерей "Чагытай", "Орленок" и "Байлак". Координацию на месте проводят коллеги из социального блока", - написал он в своем телеграм-канале.

По его данным, всего там отдыхают почти 500 школьников. "Их доставят на автобусах в Кызыл в ближайшие часы. Ребят из других районов временно разместим в Кызыле в социальных учреждениях", - отметил глава республики.

В телеграм-канале правительства республики сообщается, что детей из Кызыла передадут родителям, а 120 школьников из районов временно разместят в общежитиях техникумов.

Как говорится в сообщении, "также в Кызыл эвакуируют 35 постояльцев Дургенского дома интерната - в Кызылский дом престарелых и 19 пациентов Центральной кожуунной больницы".

Ранее сообщалось, что в Тандинском районе Тувы ликвидируют лесной пожар в пятикилометровой зоне от населенных пунктов.

Всего на утро 18 августа на землях лесного фонда в республике действовал 31 лесной пожар общей площадью 2 849 га, из них четыре были локализованы на площади 138,6 га. Возгорания зарегистрированы в Улуг-Хемском, Тоджинском, Тандинском, Чеди-Хольском, Каа-Хемском, Тес-Хемском, Дзун-Хемчикском и Кызылском районах, одно - в заповеднике "Азас".

Накануне в Туве вновь введен режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами.

Ранее режим ЧС в республике из-за ситуации с возгораниями в лесах действовал с 4 по 12 августа.