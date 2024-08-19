ФНС взыскала с ЮГК, семьи Струкова и связанных с ней угольных активов 747 млн рублей

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Омской области частично удовлетворил иск ФНС и взыскал 747,4 млн рублей убытков с ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) и ее УК, основного акционера ЮГК Константина Струкова и его дочери Екатерины Кузнецовой, связанных с семьей Струковых угольных активов в Кузбассе (ООО "МелТЭК" и ООО "Энергия-НК"), а также экс-главы "МелТЭКа" Андрея Звягинцева, сообщается в материалах суда.

Средства взысканы в пользу ООО "Шахта имени Дзержинского" (Прокопьевск, Кемеровская область, введена в 1930-е годы, прекратила добычу в 2019 году, с 2007 года находится в конкурсном производстве). С 2013 года управляющей компанией шахты им. Дзержинского являлась "МелТЭК". В 2016 году "Энергия-НК" приобрела на торгах лицензию на отработку участка угля Кушеяковский Новый в Кузбассе, обремененную ликвидацией шахты им. Дзержинского, при этом ликвидационные работы выполнялись наряду с попутной добычей угля.

Данный спор с 2020 года уже рассматривался дважды, суды первой инстанции (оба раза это был Арбитражный суд Кемеровской области) и апелляция отказывали ФНС, кассация отменяла эти решения и отправляла дело на пересмотр. В очередной раз Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (кассация) весной 2023 года отправил дело на пересмотр в Арбитражный суд Омской области. Изначально требования ФНС составляли 1,6 млрд рублей (в числе ответчиков также был один из бывших конкурсных управляющих шахты), затем они были увеличены до 3,4 млрд рублей, затем вновь уменьшены до 1,6 млрд рублей.

Согласно материалам Арбитражного суда Омской области, ФНС настаивала на том, что на шахте действовала бизнес-модель, в результате которой "выручка от реализации готовой продукции в полном объеме поступала на счета третьих лиц (ООО "МелТЭК" и ООО "ЭнергиЯ-НК"), при этом указанными лицами на счет должника (шахты имен. Дзержинского) зачислялась лишь часть вырученных от реализации продукции средств, заведомо недостаточных для исполнения текущих обязательств". В результате, по мнению ФНС, денежные средства в сумме 1,6 млрд рублей не поступили в бюджетную систему государства.

Ответчики ссылались на убыточность угледобычи на шахте имени Дзержинского в силу технологических условий (крутопадающие пласты), что нашло отражение, в том числе, в разработанной Минэнерго программе поэтапной ликвидации убыточных шахт. Ответчики также приводят данные об убыточности деятельности предприятия и в период до взаимоотношений с "МелТЭКом" и "Энергией-НК". "Использование имущественного комплекса должника для добычи угля на участке шахты Дзержинская было обусловлено положениями государственной программы ликвидации убыточных шахт и выданной на ее основании "сдвоенной" (с обременением - ИФ) лицензии. Условия лицензии не предусматривали каких-либо обязательств ООО "Энергия-НК" по содержанию имущественного комплекса должника и компенсации всех расходов должника, связанных с добычей угля", - приводится в материалах позиция ответчиков.

"Комплексная программа с механизмом "сдвоенных" лицензий была разработана Минэнерго России с учетом и в целях компенсации потерь бюджета за счет налогов и сборов по новым участкам недр, разработка которых предполагает увеличение объемов добычи угля, а следовательно, налоговых поступлений в бюджеты разных уровней. Из положений Комплексной программы не следует, что ООО "Энергия-НК" должно было (...) организовать взаимодействие с должником (шахтой им. Дзержинского - ИФ) таким образом, чтобы он получал прибыль, погашал все текущие обязательства и восстановил свою платежеспособность", - говорится в материалах.

Вместе с тем суд отмечает со ссылкой на "неопровергнутые доводы уполномоченного органа (ФНС - ИФ)", что "факт совместного причинения вреда усматривается из следующих обстоятельств": "МелТЭК" и "Энергия-НК", являясь дебиторами шахты, "получили неосновательное обогащение в результате несправедливого распределения выручки от совместной с должником деятельности по добыче и реализации угля". Кроме того, ООО "МелТЭК" "фактически управляло должником (шахтой им. Дзержинского - ИФ) в интересах группы "МелТЭК", в ущерб должнику и его кредиторам", а ООО "Энергия-НК" "полученное неосновательное обогащение распределило в пользу семьи К.И. Струкова". УК ЮГК оказывало услуги управления "МелТЭКу", за что получило от него в 2013-2021 годах более 3 млрд рублей, ПАО "ЮГК" являлось "бенефициаром противоправной деятельности контролирующих должника (шахту им. Дзержинского - ИФ) лиц". Президент и "фактический бенефициар" ООО "УК ЮГК" и ПАО "ЮГК" Струков "осуществляет стратегическое управление группами "МелТЭК" и "Южуралзолото"; Кузнецова является дочерью Струкова, кроме того, она "бенефициарный владелец ООО "МелТЭК", ООО "Энергия-НК", а также "УК ЮГК" и ЮГК, "согласно официальным письмам указанных организаций в адрес налогового органа и кредитных организаций". Звягинцев "осуществлял управление должником: был заинтересован в осуществлении должником платежей в нарушение установленной законом очередности удовлетворения требований кредиторов".

Суд также выделил в отдельное производство требование ФНС о взыскании убытков с арбитражных управляющих шахты им. Дзержинского: 978 млн рублей со Станислова Ильина, 388 млн рублей со Стаса Сбитнева, 230,6 млн рублей с Александра Охотина. Как сообщалось, ранее это разбирательство уже выделялось другими судами в отдельное производство. Ранее требования ФНС к арбитражным управляющим составляли: 1,2 млрд рублей к Ильину, по 1,1 млрд рублей к Охотину и Сбитневу.

По данным ЕГРЮЛ, Кузнецова контролирует 40% "МелТЭКа" (через ООО "Бизнес-актив"), еще почти 50% принадлежит Екатерине Абрамовой (через ООО "Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод"). 100% "Энергии-НК" владеет "МелТЭК".