"Союзмультфильм" выпустит книгу с авторскими интервью классиков анимации

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Киностудия "Союзмультфильм" выпускает книги с авторскими интервью историка анимации, шеф-редактора киностудии Сергея Капкова с классиками анимации, среди которых Леонид Шварцман, Федор Хитрук, Эдуард Назаров, Вячеслав Котеночкин, сообщили в пресс-службе студии.

В сборник вошло 35 авторских интервью с создателями шедевров советской мультипликации - художниками, режиссерами, актерами озвучания, среди которых Леонид Шварцман ("Чебурашка", "Котенок по имени Гав"), Федор Хитрук ("Винни-Пух", "Фильм, фильм, фильм"), Вячеслав Котёночкин ("Ну, погоди!"), Эдуард Назаров ("Жил-был пёс"), Юрий Энтин ("Бременские музыканты", "Голубой щенок"), Олег Табаков ("Трое из Простоквашино"), Михаил Липскеров ("Самый маленький гном", "Волк и телёнок") и другие.

Книга выйдет 30 августа.