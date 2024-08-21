Qiwi снова отсрочила часть платежа в рамках продажи АО "Киви" по просьбе покупателя

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Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров группы Qiwi вновь одобрил продление сроков второго платежа в рамках сделки по продаже АО "Киви" на три месяца, до 19 ноября, говорится в сообщении группы.

Изначально платеж в размере 11,875 млрд руб. должен был быть совершен в течение четырех месяцев после заключения сделки, то есть 19 мая. Первый транш в размере 100 млн руб. группа уже получила, сроки получения оставшейся суммы в мае по просьбе покупателя были продлены на три месяца - до 19 августа.

В релизе Qiwi говорится, что 6 августа Fusion Factor Fintech снова обратилась к группе с просьбой о переносе сроков второй части платежа, поскольку "некоторые недавние события в российском бизнесе существенно осложнили ее способность своевременно погасить обязательства по второму взносу".

Группа Qiwi в конце января 2024 года продала российские активы, консолидированные под АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Цена сделки составила 23,75 млрд рублей. В ее контур вошли Киви банк, Qiwi кошелек, Qiwi business, система денежных переводов Contact, Rowi, Realweb, Flocktory, Таксиагрегатор, IntellectMoney и ряд других активов.

Взаиморасчеты по сделке предполагали рассрочку и оплату в течение последующих четырех лет: 11,9 млрд рублей должны быть выплачены в течение четырех месяцев с момента заключения сделки (до 19 мая), остальное - четырьмя равными долями начиная с IV квартала 2024 года.

Через месяц после сделки, 21 февраля, ЦБ отозвал лицензию у Киви банка. В банке была введена временная администрация, а затем назначен ликвидатор в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ). В марте агентство подало иск к владельцам банка об оспаривании сделки по продаже АО "Киви". Как сообщал представитель АСВ в ходе судебного разбирательства, первую часть платежа по сделке Fusion Factor Fintech уже выплатила, взяв заем у Протопопова. Согласно данным картотеки суда, сумма платежа в рамках первого транша составила 100 млн рублей.