Ракеты "Союз" с космодрома во Французской Гвиане пока не вернули в РФ

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Европейское космическое агентство (ESA) еще не вернуло оборудование со стартового комплекса ракет-носителей "Союз" на космодроме Куру во Французской Гвиане, сообщил гендиректор Ракетно-космического центра "Прогресс" (производитель ракет "Союз") Дмитрий Баранов.

"До настоящего времени наше оборудование из Французской Гвианы не возвращено. Возврат в Россию оборудования и ракет-носителей в краткосрочной перспективе не представляется возможным по объективным причинам", - сказал Баранов в интервью изданию "Pro Космос".

После введения санкций в отношении российской космической отрасли со стороны США и Евросоюза 24 февраля 2022 года бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объявил о прекращении запусков ракет "Союз" и отзыве с космодрома Куру российских специалистов.

Также он заявил, что стартовый комплекс для российских ракет "Союз" на космодроме Куру может быть законсервирован навсегда.

23 января 2023 года представитель ESA Даниэль Нойеншвандер сообщал, что стартовый комплекс для ракет "Союз" на космодроме Куру во Французской Гвиане могут перестроить под европейские ракеты-носители среднего класса, либо создать склады на этом месте.

По его словам, по вопросу ракет "Союз", которые до сих пор находятся на стартовой площадке космодрома Куру, компания Arianespace ведет переговоры с российскими властями через французское правительство.

10 апреля 2023 года первый замгендиректора "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов сообщил в интервью "Интерфаксу", что ситуация с возвращением в РФ ракет "Союз-СТ" с космодрома Куру будет решаться путем судебного разбирательства.