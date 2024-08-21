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Аэропорты Мурманска и Апатитов временно перестали принимать самолеты

Губернатор региона сказал об угрозе применения беспилотника

Аэропорты Мурманска и Апатитов временно перестали принимать самолеты
Самолет в аэропорту Мурманска. Архивное фото.
Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Оба аэропорта Мурманской области, в Мурманске и Апатитах (Хибины), перешли в режим временных ограничений, сообщила Росавиация.

В сообщении ведомства говорится, что ограничения действуют с 15:38 по Москве "для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов".

"Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", - подчеркивают в Росавиации.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что "на территории Мурманской области выявлена воздушная угроза применения беспилотника".

Все необходимые меры по повышению безопасности приняты, отметил глава региона в своем телеграм-канале.

Чибис призвал жителей региона быть бдительными и "сообщать по номеру 112 о подозрительных ситуациях".

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