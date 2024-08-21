Аэропорты Мурманска и Апатитов временно перестали принимать самолеты
Губернатор региона сказал об угрозе применения беспилотника
Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Оба аэропорта Мурманской области, в Мурманске и Апатитах (Хибины), перешли в режим временных ограничений, сообщила Росавиация.
В сообщении ведомства говорится, что ограничения действуют с 15:38 по Москве "для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов".
"Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", - подчеркивают в Росавиации.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что "на территории Мурманской области выявлена воздушная угроза применения беспилотника".
Все необходимые меры по повышению безопасности приняты, отметил глава региона в своем телеграм-канале.
Чибис призвал жителей региона быть бдительными и "сообщать по номеру 112 о подозрительных ситуациях".