ЦБ с ноября изменит требования к моделям для расчета банками долговой нагрузки клиентов

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Банк России с 1 ноября изменит требования к моделям, которые банки применяют для оценки доходов заемщика при расчете его долговой нагрузки, сообщила пресс-служба регулятора.

Соответствующие изменения внесены в указание ЦБ № 6579-У.

ЦБ планирует ввести требования к репрезентативности факторов, существенно влияющих на доход заемщика. Вместо ежегодных отчетов о сохранении качества моделей банки будут ежегодно направлять модели для оценки регулятором. Скорректированы критерии их качества.

Кроме того, с 1 млн до 2 млн рублей увеличена сумма потребительских кредитов, при выдаче которых показатель долговой нагрузки может рассчитываться с помощью модельного подхода.

Модели, которые направлены на одобрение в Банк России до 1 ноября 2024 года, должны соответствовать текущей версии указания.

Также до 31 декабря 2025 года включительно при предоставлении кредитов до 50 тысяч рублей или кредитов на покупку авто под его залог разрешено оценивать доход заемщика, используя внутренние методики.

В ноябре 2023 года Сбербанк, Альфа-банк и ВТБ получили право при выдаче необеспеченных потребительских кредитов до 1 млн рублей в отдельных сегментах применять модельный подход при оценке дохода заемщика в целях расчета его показателя долговой нагрузки. Модели применяются только к определенным группам заемщиков, например, имеющим счета в банке или предоставившим согласие банку на обращение в бюро кредитных историй (БКИ).