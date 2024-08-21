Челябинский суд оставил без рассмотрения иск ММК к чешской Zdas на 46,5 млн евро

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Челябинской области оставил без рассмотрения иск ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) о взыскании с чешской компании Zdas и ее филиала в Москве 46 464 600 евро, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Резолютивная и мотивировочная части решения пока не опубликованы.

Ранее ММК подал ходатайство об оставлении иска без рассмотрения.

Как сообщалось, ММК планировал взыскать с чешской компании сумму неотработанного аванса по контракту от 20 июня 2019 года.

ММК не комментировал иск.

Чешская компания выпускает кузнечно-прессовое оборудование, оборудование для обработки прокатных изделий, продуктов из металлургии и пресс-инструментов, говорится на сайте Zdas. Продукция поставляется почти в 50 стран мира.

По данным Реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (РАФП), аккредитация филиала акционерного общества "Ждяс Рус" в г. Москве прекращена 6 мая этого года. ООО "Ждяс Рус" (Москва) было создано в июне 2018 года, прекратило деятельность в связи с решением учредителей в связи с ликвидацией в июне 2023 года.