Роспотребнадзор поставит странам Африки тест-системы для выявления оспы обезьян

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор приступил к работе в африканских странах для оказания помощи в борьбе с оспой обезьян, российские ведомство предоставит странам Африки тесты для диагностики заболевания.

"Роспотребнадзор приступил к работе по борьбе с оспой обезьян в странах Африки", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Так, в республике Конго с 19 по 23 августа специалисты Роспотребнадзора проводят серию курсов по вопросам профилактики и лабораторной диагностики инфекционных болезней. Отдельное внимание уделяется вопросам раннего выявления и борьбы с оспой обезьян. Также были апробированы и показали свою эффективность российские тесты для выявления оспы обезьян, отметили в ведомстве.

"Конголезская сторона заинтересована в дальнейшем получении российских тестов и укреплении сотрудничества с Роспотребнадзором по вопросам реагирования на угрозы эпидемий. Для содействия зарубежным партнёрам Роспотребнадзор предоставит и другим странам Африки российские тесты для диагностики оспы обезьян. Сегодня их производство налажено в ряде институтов, в частности в научном центре "Вектор"", - добавили в Роспотребнадзоре.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. При лёгком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.

14 августа глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения в связи с распространением оспы обезьян. В Роспотребнадзоре тогда же заявили, что в России отсутствует угроза распространения оспы обезьян, все необходимые меры для выявления инфекции принимаются в РФ на системной основе.