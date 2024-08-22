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Ущерб от атак ВСУ белгородским сельхозпредприятиям оценили в 3 млрд рублей

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Предварительный ущерб, нанесенный ВСУ сельхозпредприятиям Белгородской области, оценивается в 3 млрд рублей, бизнесу - еще 1 млрд рублей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков на совещании у президента.

"Сейчас предварительный ущерб по сельхозпредприятиям будет порядка 3 млрд (рублей - ИФ), но мы сведем все это в конце октября и направим заявку на рассмотрение правительства. По бизнесу - порядка 1 млрд рублей", - сказал губернатор.

Он также попросил оказать содействие в помощи в размере 300 млн рублей малому и среднему бизнесу. "Бизнес страдает из-за того, что деятельность зачастую частично или полностью остановлена. Очень не хотим, чтобы люди уезжали, поэтому эта поддержка нам очень важна", - подчеркнул Гладков.

Вячеслав Гладков Белгородская область
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