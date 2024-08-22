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Бланк извещения о ДТП к полису ОСАГО дополнит ведущий на Госуслуги QR-код

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Бланк извещения о ДТП, которое автомобилисты получают вместе с полисом ОСАГО, дополнит QR-код, сообщает Банк России.

QR-код будет вести на страницу Госуслуг с описанием порядка оформления аварии по европротоколу (без участия ГИБДД) и возможностью скачать мобильное приложение для этого.

Такой сервис позволяет не только оформить ДТП, но и подать заявление на возмещение убытков без визита в страховую компанию. Это изменение бланка предусмотрено обновленными "Правилами ОСАГО", которые начнут действовать с 1 октября 2024 года.

Европротокол пользуется спросом среди автомобилистов. По данным Банка России, ежемесячно 50-100 тыс. аварий оформляются без вызова сотрудников ГИБДД.

Для удобства водителей новые "Правила ОСАГО" также дополнены информацией, которая необходима им для оформления полиса и при наступлении страхового случая: список обязательных документов, порядок урегулирования ДТП и другие важные сведения. Этот документ страховщики будут предоставлять клиенту при заключении договора, как и сейчас.

Оформить ДТП удаленно станет еще проще после вступления в силу обновленных правил, делает вывод регулятор.

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