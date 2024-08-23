ФАС выявила признаки нарушений ритейлеров ограничения 25%-й доли в регионах

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба сообщила, что в 41 регионе выявила признаки нарушений ограничений по превышению 25%-й доли крупных торговых сетей на рынке региона.

Закон о торговле запрещает сетям открывать новые магазины на территории, где их доля в денежном выражении превышает 25% от объема реализованных продовольственных товаров за предыдущий финансовый год.

Изучая рынок, ФАС обнаружила факты открытия или расширения имеющихся торговых площадей ритейлерами, доля которых превышала 25% еще в 2022 году.

Конкретных ритейлеров ФАС не назвала.

"ФАС России направила в территориальные органы ряда регионов поручения о проведении дополнительного анализа обстоятельств открытия этих торговых объектов и документов, свидетельствующих об их приобретении или аренде. В случае подтверждения нарушений закона о торговле служба обратится в суд с требованием о признании таких сделок недействительными", - говорится в сообщении.