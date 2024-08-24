Что произошло за день: суббота, 24 августа

Обмен военных, попавших в плен в Курской области, ЧП на фестивале в Германии, и беспилотник прибило к Севастополю

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Возвращены 115 российских военных, захваченных в плен в Курской области. Пока они находятся в Белоруссии. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что многие из возвращающихся в Россию являются срочниками. Украине переданы 115 военнопленных ВСУ.

- В базе МВД появилась информация о розыске американца Джарида Александра Чопеласа. Он был объявлен в розыск после обнаружения в подмосковном Одинцово тела его сожительницы - гражданки РФ.

- Неизвестный зарезал трех человек на фестивале в Германии. Ранены не менее восьми человек. Задержать самого злоумышленника пока не удалось, однако задержан 15-летний подросток, которого подозревают в причастности к произошедшему.

- К пирсу в Севастополе прибило беспилотник с полным боезарядом. Его плановое уничтожение прошло штатно.

- Лес продолжает гореть у курорта Домбай в Карачаево-Черкесии. К утру 24 августа площадь пожара выросла до 263 га. К вечеру субботу возгорание удалось локализовать.

- "Зенит" и "Спартак" сыграли вничью 0:0 в 6-м туре РПЛ. Петербуржцы, которые доигрывали матч в меньшинстве, сохраняют лидерство в зачете чемпионата.