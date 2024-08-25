Путин в поздравлении с Днем шахтера заявил о "больших перспективах" угольной отрасли

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником, отметив "большие перспективы" угольной отрасли, сообщает Кремль в воскресенье.

"Сердечно поздравляю всех работников угольной промышленности с профессиональным праздником. Его с огромным уважением к людям горняцкого дела отмечают в регионах, где эта отрасль одна из ключевых в экономике, в жизни в целом - это наши угольные бассейны от Дальнего Востока и Арктики до Сибири и Юга России", - говорится в поздравлении.

Путин отметил Кузбасс, где, по его словам, добывают более половины всего российского угля. Говоря о Донбассе, президент заверил, что "мы (...) будем делать все возможное, чтобы здесь возрождалась угледобыча, металлургия, другие отрасли".

"Уголь всегда был, есть и будет нужен. И сама угольная отрасль по-прежнему имеет большие перспективы развития. От ее роста и успехов во многом зависит благополучие, будущее нашей страны. Потому верю в ваши новые успехи во славу России", - резюмировал глава государства.