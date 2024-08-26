Прокуроры с начала года добились блокировки 36,5 тыс. сайтов с недостоверной информацией

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Роскомнадзор по требованию прокуроров с начала года заблокировал 23 тысячи фейковых ресурсов о предоставлении финансовых услуг и 13,5 тысячи сайтов с предложением поддельных документов, сообщила Генпрокуратура.

Всего в 2024 году прокуроры направили в Роскомнадзор более 150 требований об ограничении доступа к интернет-контенту, содержащему недостоверные сведения.

Кроме того, с начала года прокуроры в судах защитили права 39 пенсионеров и инвалидов, которых обманом заставили заключить договоры займа на общую сумму свыше 15 млн рублей.

"Ведется работа по привлечению к ответственности операторов связи, с помощью которых мошенники обманывают граждан, используя подменные номера. За последние два с половиной года по инициативе прокуроров вынесено более 440 постановлений по ст. 13.2.1 КоАП РФ (неисполнение оператором связи обязанностей, касающихся передачи абонентского номера и уникального кода идентификации и подключения к системе обеспечения соблюдения требований при оказании услуг)", - сообщили в прокуратуре.

После их рассмотрения виновным назначены наказания в виде штрафов на общую сумму более 170 млн рублей.