Православные празднуют Успение Богородицы

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Православные христиане в эту среду отмечают праздник Успения Божьей Матери, установленный в память о праведной кончине Богородицы, сегодня же завершается двухнедельный Успенский пост - один из самых строгих православных постов.

По преданию, Дева Мария скончалась в Иерусалиме примерно в 57 году от Рождества Христова. В этот день апостолы, проповедовавшие учение Христово в разных землях, чудесным образом собрались у одра Богородицы, чтобы проститься с нею и совершить погребение.

Слово "успение" в названии праздника показывает, что, благодаря Воскресению Христову и Его победе над смертью, кончина Божьей Матери была необыкновенной - это был как бы недолгий сон, за которым последовал ее переход в вечную жизнь. На иконах праздника над усопшей Богородицей, окруженной апостолами, стоит Христос, и младенец у Него на руках символизирует чистую и невинную душу Марии.

На Руси праздник Успения всегда особенно почитался. Десятинная церковь в Киеве, первый каменный храм, воздвигнутый святым князем Владимиром после Крещения Руси, была освящена именно в честь этого события. Воспринятое от Византии строительство Софийских соборов постепенно перешло в традицию строительства соборов в честь Успения Божьей Матери.