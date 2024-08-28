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Россия готовит предложения странам БРИКС по созданию промкластеров

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Торгово-промышленная палата РФ готовит предложения странам БРИКС по созданию совместных промышленных кластеров, сообщил вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин на форуме "Технопром-2024" в Новосибирске в среду.

"С учетом того, что осенью в Казани будет проходить саммит БРИКС, вы знаете, будет участвовать президент страны. Мы также готовим предложение, по крайней мере для проведения подготовительной работы, чтобы мы создавали промышленные кластеры со странами БРИКС", - сказал Курочкин.

По его словам, с пакетом предложений будет выступать президент ТПП РФ Сергей Катырин, который более 10 лет возглавляет российскую часть делового совета БРИКС, а с учетом председательства России в БРИКС возглавляет весь деловой совет межгосударственного объединения.

БРИКС Новосибирск ТПП
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