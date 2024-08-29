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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 15:14

Лавров сообщил о переговорах о прямых поставках в Сенегал удобрений и пшеницы из РФ

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Москва и Дакар ведут переговоры о прямых поставках российских удобрений, муки и пшеницы в Сенегал, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы обсудили основные направления двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание торгово-экономическим связям. Договорились предпринять дополнительные шаги для реализации перспективных совместных проектов в области геологоразведки, освоения запасов минерального сырья, развития энергетики, инфраструктуры, рыболовства, информационно-коммуникационных технологий", - заявил Лавров по итогам переговоров с главой МИД Сенегала.

По словам российского министра, для реализации этих целей стороны планируют задействовать потенциал деловых кругов двух стран, "договорились ускорить создание межправительственной торгово-экономической комиссии".

Глава МИД РФ напомнил, что Россия "сейчас является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на сенегальский рынок".

"Ведутся переговоры о снабжении Сенегала удобрениями, мукой и пшеницей напрямую. Сейчас такие поставки осуществляются через посредников, что снижает их эффективность", - заявил Лавров.

МИД Сергей Лавров Сенегал
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