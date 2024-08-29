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Газопровод поврежден при обстреле ВСУ белгородского села Грузское

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам беспилотников и обстрелам ВСУ, никто из мирных жителей не пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в четверг.

"В селе Грузское Борисовского района вследствие удара FPV-дрона повреждена хозпостройка. Также в результате нескольких обстрелов поврежден газопровод. Аварийные бригады занимаются устранением последствий", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

По его данным, в селе Графовка Шебекинского городского округа в результате атак трех беспилотников в двух частных домах выбиты окна и посечены кровли. Осколками пробит тент "ГАЗели".

Кроме того, в хуторе Церковный Белгородского района дрон атаковал припаркованный легковой автомобиль - машина полностью сгорела.

Белгородская область Грузское
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