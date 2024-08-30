Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 10:22

В Белгородском районе два человека получили осколочные ранения

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об украинских атаках в двух населенных пунктах региона.

В поселке Октябрьский Белгородского района в результате обстрела мужчина и женщина получили осколочные ранения. Их доставили в областную клиническую больницу, сообщил глава региона. В поселке повреждены кровля, фасад и остекление магазина, полностью сгорел легковой автомобиль, еще четыре машины посечены осколками.

В селе Дунайка Грайворонского городского округа дрон-камикадзе атаковал "ГАЗель". В автомобиле пробита крыша и выбиты стекла.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Октябрьский Дунайка Белгородская область Белгородский район Грайворонский городской округ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ГК "Русагро" подало иск к Виталию Юсуфову о взыскании убытков

Иноагентами признаны Елена Лукьянова и Галина Тимченко

Индекс МосБиржи упал ниже 2650 пунктов, обновив минимум с июня 2023 года

Индекс МосБиржи упал ниже 2650 пунктов, обновив минимум с июня 2023 года

Силуанов ожидает роста ВВП России в 2024 г. на уровне 3,9%

Силуанов ожидает роста ВВП России в 2024 г. на уровне 3,9%

Минобороны РФ сообщило об отражении пяти атак ВСУ в Курской области

Банк России впервые установил ненулевую антициклическую надбавку

Банк России впервые установил ненулевую антициклическую надбавку

Кремль на фоне будущего визита Путина в Монголию не беспокоится в связи с признанием ею МУС

Кремль на фоне будущего визита Путина в Монголию не беспокоится в связи с признанием ею МУС

В сентябре 40 регионов РФ из-за погоды будут подвержены риску лесных пожаров

В сентябре 40 регионов РФ из-за погоды будут подвержены риску лесных пожаров

Вакцину от ВПЧ планируется включить в Национальный календарь прививок в 2026 г.

В России изучат возможность привлечения искусственного интеллекта к проверке ЕГЭ

В России изучат возможность привлечения искусственного интеллекта к проверке ЕГЭ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });