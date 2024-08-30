В Белгородском районе два человека получили осколочные ранения

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об украинских атаках в двух населенных пунктах региона.

В поселке Октябрьский Белгородского района в результате обстрела мужчина и женщина получили осколочные ранения. Их доставили в областную клиническую больницу, сообщил глава региона. В поселке повреждены кровля, фасад и остекление магазина, полностью сгорел легковой автомобиль, еще четыре машины посечены осколками.

В селе Дунайка Грайворонского городского округа дрон-камикадзе атаковал "ГАЗель". В автомобиле пробита крыша и выбиты стекла.